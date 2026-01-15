Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tarihi için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak 2026 takvimine çevrildi. Peki, 2026 KPSS ne zaman? 2026 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...

2026 KPSS SINAV TARİHLERİ

KPSS Ortaöğretim Başvuru ve Sınav Takvimi 2026

KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.

Sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans Başvuru ve Sınav Takvimi 2026

KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak, 10 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak.

KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde yapılacak.

Sınav sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde ilan edilecek.

KPSS Lisans Başvuru ve Sınav Takvimi 2026

KPSS Lisans başvuruları 1–13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Lisans (Genel Yetenek – Genel Kültür): 6 Eylül 2026

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. Gün: 12 Eylül 2026

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. Gün: 13 Eylül 2026

KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT Başvuru ve Sınav Takvimi 2026