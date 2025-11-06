Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumunun tarihi için gözler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak 2026 sınav takvimine çevrilmiş durumda. Peki, 2026 KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? 2026 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından iki yılda bir düzenlenen KPSS Ortaöğretim oturumu, 2024’te gerçekleştirildiği için 2025’te yapılmayacak; sınav, ÖSYM’nin yayımlayacağı 2026 sınav takvimiyle netleşecek şekilde 2026 yılında gerçekleştirilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

ÖSYM tarafından iki yılda bir düzenlenen KPSS Ortaöğretim oturumu, memuriyete girmek isteyen adaylar için önemli bir sınav olup, lise mezunlarıyla sınav yılı içinde mezun olacak lise son sınıf öğrencilerinin katılımına açıktır.