Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak 2026 LGS için öğrenciler ve veliler takvimi yakından takip ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı sınav takvimi ile birlikte, merkezi sınavın tarihi ve başvuru sürecine ilişkin detaylar netleşti. Peki, 2026 LGS başvuruları ne zaman? LGS başvurusu nasıl yapılır? Liselere Geçiş Sınavı süresi ne kadar, kaç dakika? İşte, ayrıntılar...

LGS SINAVI NE ZAMAN?

2026 yılı LGS kapsamında sayısal ve sözel oturumlar, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

LGS başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Geçtiğimiz yıl 15 Haziran 2025 tarihinde düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için öğrenciler, başvurularını 2–11 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden yapmıştı.

Bu yıl da başvuruların benzer tarihlerde başlaması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılması halinde detaylar haberimizde güncellenecektir.

LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrenciler (yurt dışında e-Okul Sistemi’ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler hariç) Merkezi Sınav başvurularını elektronik ortam (https://eokul.meb.gov.tr/) üzerinden yapacaktır.