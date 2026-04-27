Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olmak isteyen adaylar için 2026 Akademi Giriş Sınavı süreci, gündemdeki yerini koruyor. Peki, 2026 MEB AGS başvuruları ne zaman? Akademi Giriş Sınavı başvuruları nereden ve nasıl yapılır? 2026 AGS ne zaman? İşte ayrıntılar...

AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Millî Eğitim Akademisi’ne girişin anahtarı olan AGS için başvuru süreci, 8 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak.

AGS BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 20 Mayıs 2026 tarihine kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecek. Bu tarihler arasında başvurusunu yapamayan adaylar için ise 3 Haziran 2026 tarihinde bir günlük geç başvuru imkanı tanınacak.

AGS NE ZAMAN?

Öğretmen adaylarının genel kültür, genel yetenek ve pedagojik bilgilerinin ölçüleceği 2026 MEB-AGS, 12 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sabah oturumu şeklinde uygulanacak sınavda adaylara 80 soru için 110 dakika süre verilecek. Aynı gün içerisinde branş bazlı yeterliliğin ölçüldüğü Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları da yapılacak.