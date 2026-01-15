Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), her yıl olduğu gibi 2026’da da 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıflar ve hazırlık sınıfı öğrencileri için yapılacak. Peki, 2026 MEB İOKBS ne zaman? MEB bursluluk sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, ayrıntılar...

MEB İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak.

2026 MEB İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Sınavın başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Başvuru takvimi, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak kılavuzla netlik kazanacak. Geçtiğimiz yıl 27 Nisan 2025’te gerçekleştirilen sınav için başvurular 10 Şubat–3 Mart 2025 tarihleri arasında alınmıştı. 2026 yılında da başvuruların benzer tarihlerde yapılması bekleniyor.

İOKBS NEDİR?

MEB tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, devlet okullarında öğrenim gören ve akademik başarısını kanıtlayan öğrencilere yönelik bir destek programı niteliği taşıyor.