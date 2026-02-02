5 Ocak tarihinde başlayan Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) başvuruları 29 Ocak'ta son buldu. Peki, 2026 MSÜ geç başvuruları başladı mı? Millî Savunma Üniversitesi Sınavı ne zaman? İşte, ayrıntılar...

MSÜ GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

MSÜ geç başvuruları 3 Şubat 2026 Salı günü alınacak.

MSÜ 2026 SINAVI NE ZAMAN?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak.

MSÜ GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün (3 Şubat 2026 tarihinde) sadece ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yüzde 50 artırımlı ödenmelidir. Geç başvuru gününde bankalardan yapılan ücret ödemesi sisteme aktarılamadığından bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.