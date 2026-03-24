2026 MSÜ sonuçları için geri sayım başladı. Subay ve astsubay olabilmek için MSÜ sınavına katılım sağlayan adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi dört gözle bekliyor. Peki, 2026 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen MSÜ sınavının sonuçları, 26 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.

MSÜ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

MSÜ sonuçları ÖSYM'nin sonuç adresi üzerinden açıklanacak. Adaylar, T.C. Kimlik / YU Numarası ve şifresi ile sisteme erişim sağlayarak başarı puanını öğrenebilecek.