Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) hayali kuran binlerce aday için tercih maratonunda sona gelindi. 25 Mart 2026'da başlayan ve adayların heyecanla takip ettiği tercih süreci tamamlandı. Peki, 2026 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? Milli savunma Üniversitesi tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıllardaki takvime bakıldığında, 2025 yılında tercih süreci 24 Mart’ta başlamış ve 21 Nisan’da sona ermişti. Tercih sonuçları ise 24 Haziran 2025 tarihinde ilan edilmişti. Bu doğrultuda, 2026 MSÜ tercih sonuçlarının da haziran ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sonuçlara T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifreleriyle, Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi personel temin adresi olan https://personeltemin.msb.gov.tr üzerinden erişebilecek.