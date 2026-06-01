Yoğun geçen ders dönemi, sınavlar ve projelerin ardından öğrenciler uzun yaz tatili için geri sayıma başladı. Peki, 2026 Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili başlangıcı ne zaman?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının resmi takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.

Bu yıl eğitim öğretim dönemi, 8 Eylül 2025 tarihinde başlamıştı. Yaklaşık 10 ay süren eğitim maratonunun ardından milyonlarca öğrenci yaz tatiline çıkacak.

YAZ TATİLİNE KAÇ GÜN KALDI?

31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla okulların kapanmasına ve yaz tatilinin başlamasına 26 gün kaldı.