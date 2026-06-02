Yıl boyunca yoğun bir maratondan geçen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için şimdiden gün sayma vakti geldi. Peki, 2026 okullar ne zaman kapanıyor? MEB yaz tatili ve karne günü ne zaman, hangi gün?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın dönem başında paylaştığı resmi çalışma takvimine göre, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi Haziran ayının son haftasında resmi olarak tamamlanıyor.

MEB 2026 KARNE GÜNÜ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kapanış gününde okullarda büyük bir karne heyecanı yaşanacak. Öğrenciler, 26 Haziran 2026 Cuma günü sabahın erken saatlerinden itibaren okullarına giderek eğitim yılının son gününü tamamlayacaklar.