ÖSYM tarafından 15 Nisan 2026’da açıklanan 1. dönem sonuçlarının ardından, TUS tercih tarihleri adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, 2026 TUS 1. dönem tercihleri ne zaman başlayacak? TUS 1. dönem tercihleri nereden ve nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

TUS 1. DÖNEM TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TUS 1. dönem tercihleri henüz başlamazken, geçtiğimiz yıl sonuçların 18 Nisan 2025’te açıklanıp tercihlerin 21-27 Mayıs tarihleri arasında yapılması dikkate alındığında, 2026 tercih sürecinin de mayıs ayının üçüncü haftasında başlaması bekleniyor.

TUS 1. DÖNEM TERCİHLERİ NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.