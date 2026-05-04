33. Dönem POMEM sonuçları için bekleyiş sürerken, adaylar özellikle fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, 33. Dönem POMEM sınav sonuçları açıklandı mı? POMEM sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

33. DÖNEM POMEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

POMEM sınav sonuçlarına ilişkin resmî tarih henüz açıklanmadı. Sonuçlar, sınavla ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilan edilecek.

33. POMEM SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak.

33. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SINAVI NASIL OLACAK?

33. Dönem POMEM mülakat sınavında adaylar, üzerinde soru bulunan bir kart çeker ve konu hakkında düşünme ile sunum yapma süresi alır. Komisyon, gerek gördüğü durumlarda adaylara konu ile ilgili ek sorular yöneltebilir.

Değerlendirme; adayın konu bilgisi, konuyu kavrama düzeyi, özgüveni, ifade yeteneği ve beden dilini kullanma becerisi olmak üzere beş ayrı kriter üzerinden yapılır ve her biri 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarılı sayılmak için adayların en az 70 puan alması gerekmektedir.

33. POMEM SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

POMEM giriş puanı, adayların KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’si alınarak hesaplanır. Başarı sıralamasında eşitlik olması durumunda sırasıyla KPSS puanı, mülakat puanı ve fiziki yeterlilik puanı dikkate alınır; yine eşitlik halinde yaşı küçük olan aday öncelik kazanır.

