Bursluluk sınavı sonuçlarına dair heyecan sürerken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2026 sınav takvimi doğrultusunda sonuçların ilan edileceği tarih netleşti. Peki, 2026 İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

İOKBS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sınav sonuçları 1 Haziran 2026 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Velilerin talep etmesi halinde okul müdürlükleri, sınav sonuç belgesini elektronik ortamdan alarak mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenciye veya veliye imza karşılığı teslim edecek.

Bursluluk sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

Adaylar, sınav sonuçlarını e-Okul veya www.meb.gov.tr internet adresinden TC kimlik numarası, doğum tarihi ve sayfada verilen güvenlik kodunu girerek öğrenebilecek.

Sınav sonuç ekranında adayların ilgili derslerden doğru-yanlış cevap sayıları ve toplam puanları yer alacak.