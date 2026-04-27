YDS/1 sınav sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 5 Nisan 2026 tarihinde uygulanan 2026-YDS/1 sınavının ardından sonuçların açıklanacağı tarih adaylar tarafından merakla bekleniyor. Peki, 2026 YDS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS/1 sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimine göre, 5 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen YDS/1 sınavının sonuçları 30 Nisan 2026 tarihinde ilan edilecek.

YDS/1 SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

YDS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, puanlarına ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişebilecek. Sisteme girişte T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılacak. Ayrıca sonuçlar, ÖSYM’nin mobil uygulaması üzerinden de görüntülenebilecek.