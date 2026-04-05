YDS/1 sınavı bugün 20 farklı dilde gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından paylaşılan bilgilere göre sınav, 81 ilde toplam 87 sınav merkezinde yapıldı. Peki, 2026-YDS/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? 2026-YDS/1 soruları ve cevapları nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

2026-YDS/1 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

ÖSYM tarafından bugün gerçekleştirilen YDS/1 sınavının ardından, soru kitapçığı ve cevap anahtarları erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM üzerinden soru kitapçığının yüzde 10’luk kısmına ulaşabilecek.

2026-YDS/1 SORULARI VE CEVAPLARI NASIL SORGULANIR?

Sınava katılan adaylar, soru kitapçığının tamamını görüntüleyebilecek. ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle giriş yapan adaylar, 2026 YDS/1 sınavına ait soru kitapçığı ve cevap anahtarına erişim sağlayabilecek.

2026-YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS sonuçları, 30 Nisan tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.