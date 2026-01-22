Üniversite hedefi olan adaylar için YKS bekleyişi sürüyor. Peki, 2026 YKS başvuru tarihleri ne zaman? TYT, AYT, YDT sınavları ne zaman yapılacak? YKS başvuru ücreti ne kadar?

2026 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 ÖSYM sınav takvimine göre üniversiteye girişi sınavı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak.

2026-YKS 1. Oturum TYT: 20 Haziran 2026

2026-YKS 2. Oturum AYT: 21 Haziran 2026

2026-YKS 3.Oturum YDT: 21 Haziran 2026

2026 YKS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS sınavı başvuruları 6 Şubat – 2 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak.

Geç başvuru günleri ise 10-12 Mart 2026 olarak açıklandı.

Adaylar başvurularını ÖSYM resmi web sitesi https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden yapabilecek.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre YKS sınav sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

2026 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılının YKS başvuru ücreti henüz belli olmadı. Başvuru kılavuzu 6 Şubat'ta yayımlanacak. Böylece üniversite sınavı başvuru ücreti belli olacak.

2025 yılında ise YKS sınavının her oturumu için 450 TL ödenmişti.