YKS 2026 başvuru tarihleri belli oldu. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, üniversite sınavı için geri sayıma başladı. Peki, 2026 YKS başvuruları ne zaman başlıyor? YKS başvuruları nereden ve nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026 YKS üniversite sınavı başvuruları 6 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 2 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Geç başvurular ise 10–12 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YKS başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek. Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi bulunan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne (AİS) çevrim içi olarak giriş yaparak kayıtlarını oluşturabilecek ve sınav başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler.

2026 YKS NE ZAMAN?

2026 YKS 1. Oturum TYT 20 Haziran 2026

2026 YKS 2. Oturum AYT 21 Haziran 2026

2026 YKS 3. Oturum YDT 21 Haziran 2026

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 YKS sınav sonuçları 22 Temmuz 2026'da ÖSYM AİS üzerinden duyurulacak.