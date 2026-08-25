YKS ek tercih sürecinde hayalindeki ön lisans veya lisans programına yerleşmek isteyen binlerce aday, ÖSYM tarafından yapılacak resmi duyuruyu bekliyor. Üniversite kayıtlarının ardından boş kalan kontenjanlar için yapılacak 2. tercihlerde taban puan ve başvuru şartları da adayların gündeminde yer alıyor. Peki, 2026 YKS ek tercihleri başladı mı? YKS ek tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

YKS EK TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

Üniversite kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından, boş kalan ve yerleştiği halde kayıt yaptırılmayan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. ÖSYM, bu veriler doğrultusunda hazırlayacağı Ek Tercih Kılavuzu'nu Eylül ayının ilk yarısında yayımlayarak adayların tercih işlemlerini başlatacak. Resmi başvuru tarihleri ise ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından duyurulacak.

YKS EK TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM Ek Tercih Kılavuzu yayımlandıktan sonra adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Ek tercihlerin geçerli sayılması için belirlenen ek tercih ücretinin de süresi içinde ödenmesi gerekiyor.

YKS EK TERCİH HAKKI KAÇ TANE?

YKS ek tercih döneminde adaylar, en fazla 24 programı tercih listesine ekleyebilecek. Ancak 24 tercihin tamamını doldurma zorunluluğu bulunmuyor; adaylar 1 ila 24 arasında istedikleri sayıda programı tercih edebilecek.