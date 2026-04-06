YKS 2026 sınav tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre belirlendi. Peki, 2026 YKS TYT-AYT-YDT sınav tarihleri değişecek mi? YKS ertelenecek mi?

YKS sınavı bu yıl 20-21 Haziran tarihleri arasında üç farklı oturumda gerçekleştirilecek. 20 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) aynı zamanda Türkiye-Paraguay maçının oynanacağı gün olması sebebiyle gündeme geldi.

Daha önce LGS sınavı, milli maç dolayısıyla bir gün öne çekilerek 14 Haziran Pazar günü yerine 13 Haziran Cumartesi gününe alındı.

Ayrıca, sınav hazırlıkları dolayısıyla 12 Haziran'da okullar tatil edildi ve kamu personelleri ise idari izinli sayılacak. ÖSYM'den konuya ilişkin bir açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

2026 YKS SINAV TARİHLERİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üç oturum halinde gerçekleştirilecek.

2026-YKS 1. Oturum (TYT - Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi

2026-YKS 2. Oturum (AYT - Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran 2026 Pazar

2026-YKS 3. Oturum (YDT - Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar