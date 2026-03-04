2026 yılının ilk YÖKDİL oturumu yaklaşırken, adaylar sınav takvimi ve sınav giriş belgesi duyurusuna odaklandı. Peki, 2026-YÖKDİL/1 ne zaman? YÖKDİL/1 giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte ayrıntılar...

2026 YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre 2026-YÖKDİL/1 sınavının başvuruları bugün başladı. Sınavın uygulama bilgileri ise şu şekildedir:

Sınav Tarihi: 8 Mart 2026 (Pazar)

Sınav Saati: 10:15

Sınav Süresi: 180 dakika (3 saat)

2026-YÖKDİL/1 GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

8 Mart 2026 tarihinde uygulanacak olan 2026-YÖKDİL/1 (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) için adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 26 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr

adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. Öte yandan, 8 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek sınavda adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.