2026 YÖKDİL/2 başvuru ve sınav tarihleri, ÖSYM tarafından yıl başında yayımlanan sınav takvimiyle duyuruldu. Peki, 2026 YÖKDİL/2 ne zaman? 2026 YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman? İşte ayrıntılar...

YÖKDİL/2 NE ZAMAN?

2026-YÖKDİL/2 Sınav Takvimi

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/2) için başvuru ve sınav takvimi açıklandı. Buna göre sınav, 2 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav için başvurular 16 Haziran 2026 ile 24 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılabilecek. Geç başvuru günü ise 30 Haziran 2026 saat 23.59’a kadar olacak.

Sınav sonuçlarının ise 21 Ağustos 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

E-YÖKDİL 2026 SINAV TARİHLERİ

ÖSYM tarafından düzenlenen Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL) için 2026 yılı sınav takvimi belli oldu. İngilizce Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri alanlarında yapılacak sınavların tarihleri şu şekilde:

e-YÖKDİL 2026/1 (İngilizce – Sosyal Bilimler)

Sınav Tarihi: 16 Mayıs 2026

Başvuru Tarihleri: 29 Nisan 2026 – 7 Mayıs 2026

Sonuç Tarihi: 16 Mayıs 2026

e-YÖKDİL 2026/2 (İngilizce – Sağlık Bilimleri)

Sınav Tarihi: 17 Mayıs 2026

Başvuru Tarihleri: 29 Nisan 2026 – 7 Mayıs 2026

Sonuç Tarihi: 17 Mayıs 2026

e-YÖKDİL 2026/3 (İngilizce – Fen Bilimleri)

Sınav Tarihi: 6 Haziran 2026

Başvuru Tarihleri: 29 Nisan 2026 – 20 Mayıs 2026

Sonuç Tarihi: 6 Haziran 2026