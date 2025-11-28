Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.11.2025
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nin Güz Dönemi Ara sınavları uygulandı. Peki, 22-23 Kasım ATA AÖF Ara Sınav (vize) sonuçları açıklandı mı? 2026 ATA AÖF final sınavları ne zaman uygulanacak?

ATA AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF ara sınav vize sonuçları henüz açıklanmadı.

ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

  • I.Oturum 10 Ocak 2026
  • II.Oturum 10 Ocak 2026
  • III.Oturum 11 Ocak 2026 tarihlerinde uygulanacak.
