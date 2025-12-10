6 bin birleştirilmiş sınıflı köy okulunda 9 bin öğretmen çalışıyor: 'Köy öğretmeni yalnız'

Türkiye’de her üç okuldan biri köy ya da kırsal mahallelerde yer alıyor. 10 çocuktan biri de köy okullarında okuyor. 6 binden fazla birleştirilmiş sınıflı köy okulunda toplam 9 bin öğretmen görev yapıyor. Köy öğretmenlerinin kendilerini “yalnız” hissettiklerini söyleyen Köy Okulları Değişim Ağı (KODA) kurucusu ve genel koordinatörü Mine Ekinci, “Köy öğretmenleri görünmezler. Daha çok değer görmek, takdir edilmek istiyorlar” dedi.

Köy ve kırsal mahallelerde büyüyen her çocuğun nitelikli eğitim alabilmesini amaçlayan KODA’nın dokuzuncu yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 2016’dan bu yana kaydedilen dönüm noktaları, öğretmen topluluklarıyla yürütülen çalışmalar ve yeni projeler paylaşıldı.

107 BİN ÇOCUĞA ULAŞILDI

Mine Ekinci’nin verdiği bilgilere göre KODA, dokuz yılda köylerde yaşayan 107 bin çocuğun daha iyi bir eğitim almasını sağladı. 9 bin öğretmen ve öğretmen adayı, 1500 ebeveyn ve 2 bin 500 köy muhtarı KODA’nın çalışmalarından yararlandı.

Türkiye’de köy okulları denince yardım işlerinin akla geldiğine dikkat çeken Ekinci, “Ama köy okullarına yardım etmenin ötesinde, köylerde yaşayan çocukların yanında onları destekleyecek öğretmenlerin, ebeveynlerinin, belki onlara dışarıdan ya da içeriden destek verecek farklı gönüllülerin, kurumların olması onların hayatını değiştiriyor. KODA, tam da bu anlayışla kuruldu” diye konuştu.

Köy öğretmenlerinin mesleki ve sosyal açıdan yalnızlaşmasını önlemeyi hedefleyen öğretmen toplulukları programı, 28 bölgede toplam 3 bin 446 öğretmene ulaştı. Bir köy öğretmeni program deneyimini “Çocukların merak eden bakışları ve gözlerindeki gülümseme beni çok motive ediyor. Onlarla kurduğum bağ, mesleki yolculuğumda beni güçlendiriyor” diyerek anlattı.

KODA’nın üniversitelerle işbirliği içinde öğretmen adaylarına yönelik yürüttüğü çalışmaları da bulunuyor. Köye ilk adım programı ile 27 üniversiteden 2 bin 435 öğretmen adayı, mezun olmadan önce köyde öğretmenlik deneyimi kazandı. Bir katılımcı deneyimini şöyle aktardı: “Program sayesinde ilk defa öğrencilerle öğretmen olarak yüz yüze geldim. Heyecanlarımı yendim, köy okullarına bakış açım tamamen değişti.”

YENİ PROJELER

Toplantıda, KODA’nın 10’uncu yılına doğru etkisini daha da artırmak için atacağı yeni adımlar da anlatıldı. “Köyde eğitime destek kutusu”, öğretmenlerin sınıf içi materyal ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflerken “çocuk dostu açık hava öğrenme alanları”, çocukların sosyal-duygusal ve deneyimsel öğrenme fırsatlarını genişletmeyi amaçlıyor. Ayrıca “öğrenmeye köyümüzden başlayalım” programıyla yer temelli öğrenme yaklaşımı yaygınlaştırılarak çocukların yaşadıkları çevreyi bir öğrenme kaynağına dönüştürmeleri destekleniyor.

SAHADAKİ ETKİ ORANI YÜZDE 80

ÖĞRETMEN ADAYLARI:

- Köyün doğasına ve kültürüne göre eğitim tasarlama becerisi

- Sınıfa uygun içerik üretme

- Çocuklarla etkili iletişim kurma

ÖĞRETMENLER:

- Mesleki motivasyon

- Pedagojik içerik hazırlama

- Eğitim ortamında yaratıcı problem çözme

- Öğrendiklerini anne-babalara ve çevrelerine aktarma