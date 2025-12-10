Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trump'tan kritik röportaj: 'NATO, Erdoğan’la sorun yaşadığında beni arıyor'

Trump'tan kritik röportaj: 'NATO, Erdoğan’la sorun yaşadığında beni arıyor'

10.12.2025 09:33:00
Güncellenme:
BBC Türkçe
Takip Et:
Trump'tan kritik röportaj: 'NATO, Erdoğan’la sorun yaşadığında beni arıyor'

ABD Başkanı Donald Trump verdiği bir röportajda, NATO'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sorun olduğunda "başa çıkmakta zorlandığını" söyledi, "Onu ben arıyorum ve hızlı bir şekilde çözüyoruz" dedi.

Trump'ı Avrupa'yı şekillendiren en etkili kişi seçen Politico dergisi, bu vesileyle ABD Başkanı ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Trump röportajda Rusya-Ukrayna savaşı, NATO, Avrupa'nın durumu ve ABD'nin göçmen politikaları gibi farklı konulara değindi.

ABD Başkanı, NATO hakkındaki sorulara cevap verirken, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yorumlarda da bulundu.

"Sizce NATO'da olmaması gereken ülkeler var mı? Örneğin İsveç?" sorusuna Trump şu yanıtı verdi:

"Bence NATO için zor olan ülkeler var. Olmaması gerektiğini söylemiyorum. Bence onların NATO'da olması iyi bir şey. Türkiye buna bir örnek."

Trump sözlerini, "Erdoğan benim arkadaşım. Ne zaman Erdoğan'la bir sorun yaşasalar, onu benim aramamı istiyorlar çünkü onunla konuşamıyorlar. Erdoğan çetin ceviz" şeklinde sürdürdü.

Erdoğan'ı çok sevdiğini dile getiren Trump, "Bence güçlü bir ülke, güçlü bir ordu kurdu. Ama onunla başa çıkmakta zorlanıyorlar ve benim aramamı istiyorlar. Ben de arıyorum ve her zaman çözüyoruz. O ve ben gerçekten çok hızlı bir şekilde çözüyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak, ondan tutuklu olan bazı kişileri serbest bırakmasını istediğini, Erdoğan'ın da bu isteği yerine getirdiğini söyledi:

"Yıllarca süren davalar ve başka şeyler yaşayan bazı insanları serbest bıraktı. Dedim ki onları serbest bırakmalısın ve o da yaptı."

Trump, bu sözleriyle kimi ya da kimleri kastettiğine açıklık getirmedi.

İlgili Konular: #Erdoğan #Donald Trump

İlgili Haberler

FIFA'dan ABD Başkanı Trump'a
FIFA'dan ABD Başkanı Trump'a "Barış Ödülü" ABD Başkanı Donald Trump'a, 2026 Dünya Kupası kura çekimi öncesinde, "dünya barışına yaptığı katkılar" dolayısıyla "FIFA Barış Ödülü" verildi.
İki ihtimalde de sonuç aynı: Erdoğan'a anket sonucundan kötü haber!
İki ihtimalde de sonuç aynı: Erdoğan'a anket sonucundan kötü haber! Kasım ayında yapılan bir ankette katılımcılara, cumhurbaşkanı adaylığı için oy vereceği isimler soruldu. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı.
CHP’li isimlerden iktidara ‘Tom Barrack’ tepkisi: ‘Bari Trump’ın maaşlı memurundan bu kadar korkmayın’
CHP’li isimlerden iktidara ‘Tom Barrack’ tepkisi: ‘Bari Trump’ın maaşlı memurundan bu kadar korkmayın’ CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, TBMM Genel Kurul'ndaki 2026 yılı bütçesi görüşmelerinde "Barrack haddi olmayan açıklamalar yapıyor. Sizi umursamadığı gibi Erdoğan'a 'Meşruiyeti biz veriyoruz' diyebilme cüretini gösteriyor. Bölgemizdeki ülkeler için en iyi yönetimin monarşi olduğunu dahi söyleyebildi. Bu zatı ne zaman susturacaksınız merak ediyoruz. Trump'tan korkuyorsunuz, anladık; bari maaşlı memurundan bu kadar korkmayın, ağzının payını bir an önce verin" dedi.