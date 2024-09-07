65 bin TL’lik servis ücreti

Yayınlanma: 07.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.09.2024 - 04:00

Adana’da bulunan Özel Erkan Koleji’nin okul servis ücretlerine Adana Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararlarına aykırı bir şekilde zam yaptığı öne sürüldü. İddiaya göre eviyle okulu arasında 17 kilometre mesafe olan bir öğrenci için geçen yıl 25 bin TL olan okul servisi ücreti bu yıl UKOME kararlarına aykırı bir şekilde artırılarak 65 bin TL’ye çıkarıldı. UKOME tarifesine göre servis ücretinin 65 bin TL olması için öğrencinin okuldan yaklaşık 240 kilometre uzakta yaşaması gerekiyor. Ayrıca söz konusu okulun piyasa değeri yaklaşık 4 bin TL olan ders kitaplarını da 32 bin TL’ye sattığı ve dışarıdan alınmaması için de kitap listesini velilerle paylaşmadığı belirtildi. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan bir veli “Bu sene okul ücretinden daha fazlasını servise vermemiz bekleniyor” dedi. İddiaları sormak için aradığımız Erkan Koleji’ne ulaşamadık.



