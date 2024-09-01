7. Olağan Genel Kurul’da üç grup yarışacak

Yayınlanma: 01.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.09.2024 - 04:00

Eğitim-İş’in iki gün sürecek 7. Olağan Genel Kurulu dün açılış konuşmalarıyla başladı. Bugün yapılacak seçimle devam edecek genel kurulda “Cumhuriyet, Emek ve Mücadele Birlikteliği”, “Emek, Dayanışma ve Mücadele Birlikteliği” ve “Halkçı Eğitim ve Bilim Emekçileri” grupları yarışacak.

Ankara’daki genel kurula CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş, Gamze Taşçıer, Yalçın Karatepe, Birleşik Kamu İş Konfederasyon Başkanı Mehmet Yeşildağ, Genel Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Yardımcısı Bedii Safa Yenice katıldı. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, sendikasının üye sayısının 3 yılda 48 binden 148 bine çıkarmayı başardıklarını dile getirdi. Özbay, “Eğitim emekçileri için,adalet için, özgürlük için mücadele ediyoruz. Üyelerimizin katkısıyla bu sendika, Türkiye’nin her köşesinde bir umut haline getirildi” dedi.