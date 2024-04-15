85 bin 842 öğrenci MEB dışı özel kurumların kurslarında eğitimlerini sürdürüyor: Çocuklar nerede?

Yayınlanma: 15.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.04.2024 - 04:00

Diyanet İşleri Başkanlığı’na (DİB) bağlı Kuran kurslarındaki 4-6 yaş grubu öğrenci sayısı 2023 yılı sonu itibarıyla 1 milyon 531 bin 920 oldu. Aynı yıl için hedeflenen çocuk sayısı ise 1 milyon 170 bin. 2013’te 131 bin 26 çocuğun Kuran kurslarına devam ettiği göz önüne alındığında, başlangıç sayısına göre neredeyse 12 kat artış olmuş. Rekor artışın nasıl gerçekleştiği bilinmiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı okulöncesi eğitim istatistiklerine göre 85 bin 842 çocuk da MEB’e bağlı olmayan özel kurumlara devam ediyor.

Eğitim uzmanı Alaaddin Dinçer’in MEB verileri üzerine yaptığı değerlendirme şöyle:

cukların yüzde 26.12’si MEB’e bağlı olmayan diğer resmi ve özel kurumlar bünyesinde eğitim görüyor. Çocukların 1 milyon 518 bin 567’si MEB’e bağlı resmi kurumlarda, 287 bin 803’ü MEB’e bağlı özel öğretim kurumlarında, 163 bin 138’i MEB dışı resmi kurumlarda DİB, yerel yönetimler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) 85 bin 442’si MEB’e bağlı olmayan özel kurumlarda. Bu son veri 10 yıl önce istatistiklerde yer almazken son yıllarda MEB bu veriye de yer veriyor. Ancak MEB’e bağlı olmayan bu özel kurumların bağlı olduğu kuruluşlar ile ilgili herhangi bir açıklama tablolarda bulunmuyor.

ÖZEL STATÜ MÜ?

Ülkede açılacak her eğitim kurumunun, yasa gereği MEB’den onay almak zorunda olduğunu anımsatan Dinçer, “Burada asıl sorun 10 yıl önce resmi istatistiklerde görünmeyen bu sayıların sonraki yıllarda resmi istatistiklerde kendisine yer bulması ve ayrı bir ‘özel’ statüde değerlendirilmesidir. Bakanlığın bu duruma da bir açıklık getirmesi gerekmektedir. ‘Müfredatı sadeleştirme’ söylemi ile gündeme getirilen değişiklikler, ÇEDES ve benzeri projeler, DİB Kuran kurslarında görülen rekor artış ve diğer uygulamalar ile düzenlemelerin tamamı kültürel hegemonyayı pekiştirmeyi, bilimsel laik eğitimin öğrenme alanlarını daraltmayı amaçlamaktadır” dedi.



