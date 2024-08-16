9 Eylül’de okullar açılıyor, öğrenciler yeni öğretim izlencesiyle tanışacak
Yeni öğretim izlencesinin okulöncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, ortaöğretim hazırlık ve 9. sınıflarda uygulanması kararlaştırıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılına ilişkin faaliyet genelgesini yayımladı. Genelge kapsamında bakanlık “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adlı gerici yeni öğretim izlencesinin uygulamaya konacağını belirtti. Yeni öğretim izlencesinin okulöncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, ortaöğretim hazırlık ve 9. sınıflarda uygulanması kararlaştırıldı.
Yeni öğretim izlencelerinde derslerin “din kültürü ve ahlak bilgisi” dersiyle eş güdümle götürülmesi hedeflendi. 5. sınıf düzeyinde gösterilecek “din kültürü ve ahlak bilgisi” dersinde “Allah inancı” ünitesinde, evrenin oluşumunun “tevhit” (Allah’ın birliği) anlayışı üzerinden işlenmesi istendi.
MATEMATİK SADELEŞTİRİLDİ
Ünite kapsamında; öğrencilerin fen bilgisi dersinde öğrendikleri doğa olaylarının “tevhit” kavramıyla ilişki kurularak “Allah’ın yaratılıcılığına” dikkat çekilmesi istendi. Ayrıca bakanlık yeni öğretim izlencesinin uygulanmaya başlanacağı 9. sınıfın içinde olduğu “Ortaöğretim Tarih Dersi Öğretim Programı”nda Türk-İslam sentezini ekledi.
Matematik dersinde ise matematiğin temel konularından integral çıkarıldı, mantık ve kümeler sadeleşti. İlkokul düzeyinde öğrencilere verilen ve okul hayatının temel ilkeleri ile temel yaşam becerilerinin kazanılması hedeflenen hayat bilgisi derslerine ise “milli ve manevi” değerler altında dinsel konular girdi. Bu kapsamda; öğrenci izlencede olamayan mevlit kandili, miraç kandili, regaip kandili, berat kandili, aşure günü kutlanarak öğrencilerde milli ve manevi değerlerin geliştirilmesi hedeflendi. Bunun yanı sıra eğitimciler, söz konusu yönergeyle bakanlığın tepkilere karşın yeni öğretim izlencesinde ısrar ettiğini gösterdiğini ve bu amaçla daha merkezi-baskıcı bir anlayışın etkin kılınmaya çalışıldığını belirtti.
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