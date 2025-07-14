ABD'de okuyan en başarılı 25 Türk öğrenci açıklandı!

StudyinAmerica.com Kurucusu Tamer Türkman, bu 25 Türk öğrencinin ABD’deki eğitim hayatları boyunca Türkiye’yi kusursuz bir şekilde temsil ettiğini ve Türkiye'nin gelecekteki liderleri olmak için kendilerini hazırladığını belirtti. Türkman, “Onlarla ne kadar gurur duysak azdır” dedi.

Listeye giren 2025 mezunlarının yalnızca akademik başarılarıyla değil; çevrelerine ve dünyaya karşı gerçekleştirdikleri sosyal etki çalışmalarıyla da değerlendirildiğini ifade eden Türkman, “Bu öğrenciler sınıflarının ilk sıralamasında yer alıyorlar ve minimum 3.7 not ortalamasıyla (4 üzerinden) Summa veya Magna Cum Laude onur ödülleriyle geçen ay mezun oldular. Ayrıca gönüllü çalışmalar yaparak topluma yarar sağlayıp, edindikleri iş tecrübeleriyle de yaşlarından ileride bir olgunluk sergilediler” diye konuştu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞİRKETLERİNDEN TEKLİF ALDILAR

Listede yer alan öğrenciler, mezuniyetlerinin ardından Ernst & Young, IBM, Goldman Sachs, NVIDIA ve Citibank gibi dünyanın önde gelen şirketlerinde işe başladılar. Bu durum, sadece akademik değil profesyonel anlamda da ne kadar donanımlı olduklarını gözler önüne serdi.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN GELDİLER

Bu yılki listede yalnızca İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerden değil; Bursa, Denizli ve Diyarbakır gibi farklı şehirlerden gelen öğrencilerin de yer alması dikkat çekti. Bu çeşitlilik, Türkiye’nin farklı bölgelerinden çıkan gençlerin uluslararası başarıya ulaşabileceğini gösterdi.

ABD’DE TÜRK ÖĞRENCİ SAYISI 10 BİNİ AŞTI

ABD’de hâlen 10 binin üzerinde Türk öğrenci eğitim alıyor. Bunlardan 3 bin 255’i lisans düzeyinde öğrenim görüyor. 2025 yılı itibarıyla, Türkiye ABD’ye öğrenci gönderen ülkeler arasında 9. sırada yer alıyor. Bu öğrencilerin Amerikan ekonomisine katkısı ise 505 milyon doların üzerinde.

2025’İN EN BAŞARILI TÜRK MEZUNLARI

İşte ABD'de lisans eğitimini tamamlayan ve 2025'in en başarılı Türk mezunları arasında yer alan 25 isim: