Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan Açık Öğretim Lisesi'nin sınavları e-sınav ve yazılı şeklinde tamamlanacak. Peki, Açık lise e-sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2025/1.Dönem AÖL sınav yerleri ne zaman belli olacak?

AÖL E SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan "E-Sınav Giriş Belgesi" ekranından fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

AÖL E SINAVLARDA SON GÜN NE ZAMAN?

AÖL e sınavlar 1-31 Aralık 2025 tarihleri arasında uygulanacak.

AÖL YAZILI SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

AÖL yazılı sınav yerleri henüz belli olmadı. Konuya ilişkin sınav giriş belgeleri , 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

AÖL YAZILI SINAV TARİHLERİ 2025

1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacaktır.