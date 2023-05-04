Yayınlanma: 04.05.2023 - 11:43

Güncelleme: 04.05.2023 - 11:43

Ara sınavları biten öğrenciler Açık Öğretim Fakültesi'nin final sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Öğrencilerin mezun olabilmesi için büyük önem taşıyan final sınavlarının tarihi araştırılıyor. Öğrenciler sınavların online olup olmadığını merak ediyor. Peki, Açık Öğretim Fakültesi final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final sınavları online mı? İşte ayrıntılar...

2023 AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AÖF) FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından yayımlanan akademik takvime göre bahar dönemi AÖF final sınavı tarihleri belli oldu.

Açık Öğretim Fakültesi final sınavları 27-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AÖF) FİNAL SINAVLARI ONLİNE MI?

Türkiye'yi derinden etkileyen ve büyük can kayıplarına yol açan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi sınavları online olarak yapılmıştı. Bununla birlikte eğitimde yeni düzenlemeler yapılmadığı takdirde Açık Öğretim Fakültesi final sınavlarının da online olması bekleniyor.