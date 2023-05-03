TRT dijital platformu “Tabii” nedir? Tabii ne zaman yayın hayatına başlayacak?

TRT'nin uluslararası dijital platformu "Tabii"nin tanıtımı Beykoz Kundura Fabrikası'nda yapıldı. TRT dijital platformu “Tabii” nedir? Tabii ne zaman yayın hayatına başlayacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2023 - 16:24
TRT dijital platformu “Tabii” nedir? Tabii ne zaman yayın hayatına başlayacak?
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TRT uluslararası dijital platformu ilk aşamada Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Urduca ve Arapça dillerindeki içeriklerden oluşacak. 30 yeni yapım ve 184 bölüm ile açılış aşamasında en zengin orijinal içeriğe sahip platform unvanını taşıyacak. Orijinal içeriklerle meraklıların karşısına çıkmaya hazırlanan uluslararası dijital platformda aksiyondan komediye, tarihi dramadan animasyona kadar birçok içerik izleyiciyle buluşacak.

TABİİ NE ZAMAN YAYIN HAYATINA BAŞLAYACAK?

Yeni projelerin yanı sıra TRT'nin sevilen yapımlarının da yer alacağı platform 7 Mayıs'ta izleyicilerin ilgisine sunulacak..

TABİİ ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

TRT'nin uluslararası dijital platformu "Tabii"ye "www.tabii.com" adresinden ulaşılabileceğini ve ilk etapta Türkiye'deki kullanıcılara ücretsiz olacak.





Tabii trt Dijital platform

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