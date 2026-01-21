Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Açık Öğretim Lisesi’nde 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem kayıt işlemleri başladı. Peki, Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ne zaman, nereden, nasıl yapılır?

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Örgün ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı OLMAYAN öğrenciler 08 Ocak 2026 tarihinden - 27 Ocak 2026 tarihi mesai bitimine kadar, halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak yeni kayıt işlemlerini yaptırabilecekler.

Örgün ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı OLAN öğrencilerin kaydı ise Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından e-Okulda 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem dönem atlatma işlemlerinin tamamlandığı tarihten - 2 Şubat 2026 tarihi mesai bitimine kadar, halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak yeni kayıt işlemlerini yaptırabilecekler.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni kayıt ve kayıt yenileme için 750 TL sınav katılım ücreti ödenecek. Ücret muafiyeti kapsamında olan ve durumunu belgeleyen öğrencilerden ücret alınmayacak.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI HANGİ TARİHTE?

2. dönem yüz yüze sınavları 14-15 Mart 2026'da yapılacak. e-Sınavlar ise 6 Mart-13 Nisan 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Sınav sonuçları 22 Nisan 2026'da açıklanacak. Fotoğrafı olmayan öğrenciler sınavlara alınmayacak.