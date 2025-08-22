2024-2025 Eğitim yılının AÖF Güz ve bahar Dönemi sınavları tamamlandı. Ardından Yaz Okulu sınavı uygulandı. Peki, Açıköğretim AÖF yaz okulu sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim AÖF yaz okulu sonuçları nasıl öğrenilir?
AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖF sınav sonuçlarına sistem üzerinden öğrenci girişi yapıldığında erişim sağlanıyor. AÖF yaz okulu sınavında ders geçme notu alt sınırı 35 olarak belirlendi. Sınavın değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek.
Yaz okulu sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi resmi web sitesi (AÖF otomasyonu) üzerinden yayımlanacak. Adaylara sonuçlar basılı veya mail yoluyla ayrıca bildirilmeyecek.