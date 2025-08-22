Cumhuriyet Gazetesi Logo
Açıköğretim AÖF yaz okulu sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim AÖF yaz okulu sonuçları nasıl öğrenilir?

Açıköğretim AÖF yaz okulu sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim AÖF yaz okulu sonuçları nasıl öğrenilir?

22.08.2025 17:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Açıköğretim AÖF yaz okulu sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim AÖF yaz okulu sonuçları nasıl öğrenilir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim iktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu sınavları 16 Ağustos'ta tamamlanmıştı. Peki, Açıköğretim AÖF yaz okulu sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim AÖF yaz okulu sonuçları nasıl öğrenilir?

2024-2025 Eğitim yılının AÖF Güz ve bahar Dönemi sınavları tamamlandı. Ardından Yaz Okulu sınavı uygulandı. Peki, Açıköğretim AÖF yaz okulu sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim AÖF yaz okulu sonuçları nasıl öğrenilir?

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav sonuçlarına sistem üzerinden öğrenci girişi yapıldığında erişim sağlanıyor. AÖF yaz okulu sınavında ders geçme notu alt sınırı 35 olarak belirlendi. Sınavın değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek.

Yaz okulu sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi resmi web sitesi (AÖF otomasyonu) üzerinden yayımlanacak. Adaylara sonuçlar basılı veya mail yoluyla ayrıca bildirilmeyecek.

İlgili Konular: #AÖF #Yaz Okulu