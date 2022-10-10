Açıköğretim kurumlarına kayıtlı öğrenci sayısı bu yıl geçen yıla göre 157 bin arttı
Okulu bırakıp açıköğretime geçen öğrenci sayısı 1 milyon 738 bine çıktı. Eğitimde de istihdamda da olmayan gençlerin oranı yüzde 24.7 oldu. Eğitimini yarıda bırakan gençlerin yüzde 48.1’i “ekonomik krizi” gerekçe gösterdi. 700 bin kız çocuğu ise eğitim dışında kaldı.
Okulu bırakıp açıköğretime geçen öğrenci sayısı sürekli artıyor. Bu öğretim yılında sayı 1 milyon 738 bine çıktı. Yani her dört lise öğrencisinden biri açıkta okuyor ya da yalnızca kayıtlı görünüyor. Bu sayı geçen öğretim yılında 1 milyon 580 bin 764’dü.
Eğitim uzmanı Alaattin Dinçer, “Açıköğretim öğrenci sayısı, ulaştığı 1 milyon 738 bin 198 rakamı ile 69 ilin nüfusunu geçmiş durumda. Eğitimde de istihdamda da olmayan gençlerin oranı yüzde 24.7” dedi.
TÜİK 2021 çocuk ve gençlik istatistiklerine göre de 2021 yılında ilkokulda okuyan öğrencilerin yüzde 1.4’ünün, ortaokullarda okuyanların yüzde 2.6’sının, ortaöğretimde okuyanların ise yüzde 29.5’inin eğitim süreçlerini tamamlamadığını hatırlatan Dinçer, “15-24 yaş aralığında bırakanların oranı yüzde 7.6 olmuş. Eğitimini yarıda bırakan gençlere nedeni sorulduğunda gençlerin, yüzde 48.1’i ‘ekonomik’, 23,6’sı da ‘başarısızlık’ yanıtını vermiş” diye konuştu.
700 BİN KIZ ÇOCUĞU OKUMUYOR
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitimin tüm kademelerinde güncel okullaşma oranlarını paylaştı. İçişleri Bakanlığı MERNİS kayıtları ve MEB verileri kullanılarak güncellenen verilere göre okul öncesinde, beş yaşta okullaşma oranı yüzde 93.78’e, ilkokulda yüzde 99.3’e, ortaokul kademesinde yüzde 99.4’e ve ortaöğretimde ise yüzde 95.6’ya yükseldi. Bakan Mahmut Özer, ortaöğretimde kız çocuklarının okullaşma oranının da yüzde 94.66’ya yükseldiğini açıkladı. Yani resmi verilere göre bile lise çağındaki kadınların yüzde 5’ten fazlası eğitimin dışında bulunuyor. Diğer eğitim kademeleri de göz önüne alındığında halen çeşitli nedenlerle eğitimi bırakan ya da zorla okuldan alınan yaklaşık 700 bin kız çocuğu bulunduğu tahmin ediliyor.
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