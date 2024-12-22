‘Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği’ resmileşti

Yayınlanma: 22.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.12.2024 - 04:00

Öğretmenlik Mesleği Yasası’nın (ÖMK) ilgili hükümleri doğrultusunda hazırlanan, aday öğretmenlerin adaylık süreçleri ile öğretmenlerin kariyer basamaklarındaki ilerlemelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği” dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, 18 Ekim 2024 tarihinde aday öğretmen olarak görev yapanlar ile bu tarihten 1 Eylül 2025 tarihine kadar aday öğretmen olarak istihdam edilecek olanlar; “mesleğe, memuriyete, görev yaptığı eğitim kurumuna ve içinde bulunduğu sosyal çevreye en iyi şekilde hazırlanmaları amacıyla” Aday Öğretmen Yetiştirme Programı’na tabi tutulacak. Adaylık süreci bir yıldan az, iki yıldan çok olamayacak.

Öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayanlar, uzman öğretmen unvanı için düzenlenecek Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı’na başvuruda bulunabilecek. Bu programı tamamlayanlara uzman öğretmen unvanı verilecek. Uzman öğretmenlerden, uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayanlar başöğretmen unvanı için düzenlenecek Başöğretmenlik Eğitim Programı’na başvuru yapabilecek. Bu programı tamamlayanlar başöğretmen olacak.

‘ÖNEMİNİ YİTİRECEK’

Eğitimci Özgür Bozdoğan yönetmeliği Cumhuriyet’e değerlendirdi. Yönetmelikte yasadan (ÖMK) farklı bir durumun olmadığını anımsatan Bozdoğan, “Tüm maddeler yasa maddelerinin yorumlanmış hali. Bu yönetmelik için bu kadar neden beklendi? Gerçekten anlamak mümkün değil. ÖMK’ye dönük ‘rıza’ üretilmesi için yasaya eklenen uzman/baş öğretmenlik maddelerinin yönetmeliğe aktarılması esas olarak düzenlenmiş. Aday öğretmenlikle ilgili bölümler ise 1 Eylül 2025’e kadar alınacak öğretmenlerin adaylık işlemlerini düzenliyor. Eylülden sonra o bölümler zaten önemini yitirecek” dedi.