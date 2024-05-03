Adaylara yeni zorluk: Eğitimde müfredat tartışmaları sürerken Tekin atamalarda yeni bir sistemin geliştirildiğini açıkladı
Dört yıllık üniversiteyi bitiren eğitimci adayları Öğretmen Akademileri’ne girecek. KPSS’den geçerli not alan adaylar atanırsa üç yıl da bakanlık bünyesinde staj yapacak.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in 30 Nisan’da Yeni Şafak gazetesiyle yaptığı söyleşide yeni Öğretmenlik Meslek Yasası’nın (ÖMY) taslağının Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığını yaptığı heyete sunulduğunu ve yakın zamanda taslak üzerindeki görüşmelerin başlayacağını açıkladı. Tekin, ÖMY ile öğretmen atamalarında yeni bir sistemi getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Bakan, yeni yasayla “tamamen öğretmen yetiştirmeye odaklanacak bir ‘Milli Eğitim Akademisi’nin kurulacağını” açıkladı.
Formasyon eğitiminin de akademi kapsamında verileceğini belirten Bakan Tekin’in açıklamalarına göre, 4 yıllık eğitim fakültesinde eğitim gören öğretmen adayları KPSS’den alacakları notla Milli Eğitim Akademisi’ne girecek. Akademi kapsamında teorik ve uygulamalı derslerden oluşacak 550 saatlik eğitim alacak. Eğitimde başarı sağlayan öğretmen adayları ise bakanlık bünyesinde “ücretli olarak” görev alacak.
Adaylar 3 yıl
sözleşmeli çalışmanın ardından
kadroya alınacaklar. Tekin bu sistemi
gerçekleştirme amacını ise “Dünyada
şu anda lisanstan sonra direkt
öğretmenliğe atayan ülke neredeyse
kalmadı. Lisans mezunu bir öğretmen
adayı Fransa’da 216 saat, Belka’da
160 saat, İspanya’da 550 saat,
İtalya’da 550 saat, Hollanda’da 370
saat, Türkiye’de ise 96 saat uygulama
dersi alıyor” ifadeleriyle açıkladı.
FAKÜLTELERİN DURUMU
Bakanın açıklamalarının ardından
Türkiye’deki eğitim fakültelerinin
de durumu merak konusu oldu.
Türkiye’de 4’ü “eğitim bilimleri
fakültesi” olmak üzere 97 eğitim
fakültesi bulunuyor. YÖK’ün 2023-
2024 eğitim-öğretim verilerine göre;
bu fakültelerde toplam 199 bin 431
öğrenci eğitim görüyor. 46 bin 811
öğrenci ise bu dönem yeni kayıt
yaptırdı. Yine YÖK’ün verilerinde
2022-2023 eğitim-öğetim yılında
bu fakültelerden toplam 40 bin 778
öğrenci mezun gözüküyor.
ÖĞRETMENLERİN GÖZÜ ATAMADA
Bakanın açıklamalarıyla
“Atama bekleyen yaklaşık 700
bin öğretmenin durumu ne
olacak?” sorusu akıllara geldi. Bu
kapsamda atanmayan öğretmenlerin
istek ve eylemleri de sürüyor.
Atama bekleyen öğretmenler en
son 28 Nisan’da Ankara Ulus
Meydanı’nda “Cumhuriyet’in 100.
yılında mülakatsız 68 bin atama”
talebiyle eylem yapmıştı. Eylemde
öğretmenler, “Yusuf Tekin istifa”,
“Susma haykır, 68 bin haktır” ve
“Eğitim yanıyor, Maliye susuyor”
sloganları atmıştı. Öğretmenlerin
atama eylemleri sürerken gözler
yeni açıklanacak öğretmen atama
takvimine çevrildi. Bakan Tekin
ise atama takvimi sorununda topu
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na
atarken son kararın önümüzdeki
hafta yapılması planlanan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde
verileceğine işaret etti.
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