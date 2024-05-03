Adaylara yeni zorluk: Eğitimde müfredat tartışmaları sürerken Tekin atamalarda yeni bir sistemin geliştirildiğini açıkladı

Yayınlanma: 03.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.05.2024 - 04:00

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in 30 Nisan’da Yeni Şafak gazetesiyle yaptığı söyleşide yeni Öğretmenlik Meslek Yasası’nın (ÖMY) taslağının Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığını yaptığı heyete sunulduğunu ve yakın zamanda taslak üzerindeki görüşmelerin başlayacağını açıkladı. Tekin, ÖMY ile öğretmen atamalarında yeni bir sistemi getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Bakan, yeni yasayla “tamamen öğretmen yetiştirmeye odaklanacak bir ‘Milli Eğitim Akademisi’nin kurulacağını” açıkladı.

Formasyon eğitiminin de akademi kapsamında verileceğini belirten Bakan Tekin’in açıklamalarına göre, 4 yıllık eğitim fakültesinde eğitim gören öğretmen adayları KPSS’den alacakları notla Milli Eğitim Akademisi’ne girecek. Akademi kapsamında teorik ve uygulamalı derslerden oluşacak 550 saatlik eğitim alacak. Eğitimde başarı sağlayan öğretmen adayları ise bakanlık bünyesinde “ücretli olarak” görev alacak.

Adaylar 3 yıl sözleşmeli çalışmanın ardından kadroya alınacaklar. Tekin bu sistemi gerçekleştirme amacını ise “Dünyada şu anda lisanstan sonra direkt öğretmenliğe atayan ülke neredeyse kalmadı. Lisans mezunu bir öğretmen adayı Fransa’da 216 saat, Belka’da 160 saat, İspanya’da 550 saat, İtalya’da 550 saat, Hollanda’da 370 saat, Türkiye’de ise 96 saat uygulama dersi alıyor” ifadeleriyle açıkladı.



FAKÜLTELERİN DURUMU

Bakanın açıklamalarının ardından Türkiye’deki eğitim fakültelerinin de durumu merak konusu oldu. Türkiye’de 4’ü “eğitim bilimleri fakültesi” olmak üzere 97 eğitim fakültesi bulunuyor. YÖK’ün 2023- 2024 eğitim-öğretim verilerine göre; bu fakültelerde toplam 199 bin 431 öğrenci eğitim görüyor. 46 bin 811 öğrenci ise bu dönem yeni kayıt yaptırdı. Yine YÖK’ün verilerinde 2022-2023 eğitim-öğetim yılında bu fakültelerden toplam 40 bin 778 öğrenci mezun gözüküyor.



ÖĞRETMENLERİN GÖZÜ ATAMADA

Bakanın açıklamalarıyla “Atama bekleyen yaklaşık 700 bin öğretmenin durumu ne olacak?” sorusu akıllara geldi. Bu kapsamda atanmayan öğretmenlerin istek ve eylemleri de sürüyor. Atama bekleyen öğretmenler en son 28 Nisan’da Ankara Ulus Meydanı’nda “Cumhuriyet’in 100. yılında mülakatsız 68 bin atama” talebiyle eylem yapmıştı. Eylemde öğretmenler, “Yusuf Tekin istifa”, “Susma haykır, 68 bin haktır” ve “Eğitim yanıyor, Maliye susuyor” sloganları atmıştı. Öğretmenlerin atama eylemleri sürerken gözler yeni açıklanacak öğretmen atama takvimine çevrildi. Bakan Tekin ise atama takvimi sorununda topu Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atarken son kararın önümüzdeki hafta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde verileceğine işaret etti.

