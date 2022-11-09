Agit Elgün’ün yolu TEGV eğitim parkı ile kesişti bilgisayar mühendisi oldu

09 Kasım 2022 Çarşamba, 04:00

Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı’nın yeni binasının açılış töreni için Van’dayız. Binanın içi de bahçe de çocuklar ve gönüllü gençlerle dolu. Halaylar, şarkılar, folklor gösterileriyle dolu. Çok neşeli bu törende, halen bir şirkette mühendis olarak çalışan “TEGVçocuğu” Agit Elgün, çocuklar adına bir konuşma yapıyor. Bu kısa konuşma, 27 yıl önce kurulmuş vakfın tüm amacını ve bu amaca nasıl ulaştığını bize anlatıyor:

“İlkokuldayken okulla ev arasını yürüyerek gidip geliyordum. Bu yürüyüş yolunda da TEGV’i görüyordum. İçerideki renkler, mutluluk ilgimi çekmişti ve özel okuldur diye düşünüp geçip geçiyordum. İmreniyordum bir yandan da. Sonra sınıfta bir arkadaşım TEGV’e kaydolduğunu, ücretsiz olduğunu söyledi. Ben de kaydoldum. Öğrencilik dönemimde birçok eğitimden faydalandım. Bunlardan bir tanesi benim hayatımı çok etkiledi. O da bilgisayar kursuydu. İlk kez TEGV’de bilgisayar kullandım. Herkesin evinde bilgisayar yoktu, olan da göstermiyordu. Akrabalar örtüyle üstünü örtüyordu, gönüllü ‘kullanın, bozmazsınız’ diye bizi sürekli destekliyordu. TEGV içime bilgisayar merakı tohumunu attı. İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’ni kazandım. TEGV’in bana kattığını ne bir insan ne bir kurum katabildi. Küçükken bana özgüven verdi ve yanımda oldu.”

3 MİLYON ÇOCUK

2008’de ölen TEGV miras bağışçısı Nirun Şahingiray’ın adını yaşatacak olan Eğitim Parkı’nın açılış töreninde konuşan Vakıf yönetim kurulu başkanı Oktay Özince, “TEGV 27’nci yılını tamamlıyor. Bugüne kadar Türkiye çapında 90 binin üzerinde gönüllü ile 3 milyonu aşkın çocuğa eğitim desteği

verdik. Amacımız devletin verdiği eğitime katkı sağlamaktır. Eğitimde fırsat eşitliği sağlama çalışmalarına yardımcı olmaktır” dedi.

Şahingiray ailesi adına konuşan Haldun Şahingiray, “Nurin Şahingiray, eğitimin hayati önem taşıdığına inanırdı. TEGV’in onun ideallerini hatta ötesini gerçekleştirdiğini görmek bize mutluluk veriyor” diye konuştu.

CANLI BİR ‘EĞİTİM KÖYÜ’

Mimarlar Pınar Gökbayrak, Ali Eray ve Burçin Yıldırım tarafından tasarlanan, yaşayan bir ‘Eğitim Köyü’ olarak kurgulanan Eğitim Parkı’nda, 120 kişilik çok amaçlı salon, kütüphane, 2 Tasarım ve Beceri Atölyesi, Bilgi ve Teknoloji Odası, 7 etkinlik mekânı ile spor alanları yer alıyor. Parkın günlük 156, yıllık 4 bin çocuk kapasitesi bulunuyor.

7 GÜNDE 7 KITADA 7 MARATON

TEGV mütevelli heyeti üyesi ve gönüllüsü Ahmet Uysal, vakfa bağış sağlamak amacıyla yedi günde yedi kıtada maraton koşacak. 27 Ocak 2023 tarihinde Cape Town’a gidecek olan Uysal, maraton serisine 31 Ocak’ta Antarktika’da başlayacak. Toplam 168 saat sürecek yedi günlük maratonda toplam 30-35 saat koşacak olan Uysal’ın ikinci durağı Afrika olacak. Sırasıyla Avustralya, Asya, Avrupa, Güney Amerika ve Kuzey Amerika’da koşacak olan Uysal, amacım 7 bin çocuğun bir yıllık eğitim maliyetini karşılayacak tutarda bağış toplamak” diyor.

SAYILARLA TEGV

1- 27 yılda 95 bin 764 gönüllü, 850 bin bağışçı, 3 milyondan fazla çocuk

2- 24 ilde 55 etkinlik noktası

3- Yılda 120 bin çocuk, 6 bin gönüllü

4- 8 eğitim parkı, 29 öğrenim birimi, 18 ateşböceği