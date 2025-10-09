25 bin öğretmen atamasının ilk etabı tamamlanmak üzereyken, ikinci etapta yapılacak 10 bin öğretmen alımı ise AGS ile gerçekleştirilecek. Peki, AGS 10 bin öğretmen alımı ne zaman? AGS 10 bin öğretmen alımı branş dağılımı açıklandı mı?

AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

15 bin öğretmen atamasının süreci 14 Kasım’da tamamlanacak, 10 bin öğretmen alımına ilişkin branş dağılımları ise Aralık ayında duyurulacak ve başvuru süreci başlayacak.

AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

15 bin öğretmen atamasında belirlenen branşlar ve bunların dağılımı şöyle olmuştu:

- Adalet 1

- Aile ve Tüketici Hizmetleri 1

- Almanca 23

- Arapça 51

- Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 3

- Beden Eğitimi 190

- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 64

- Bilişim Teknolojileri 95

- Biyoloji 27

- Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 3

- Coğrafya 32

- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 5

- Denizcilik / Gemi Makineleri 6

- Denizcilik / Gemi Yönetimi 8

- Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 1.802

- El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları 19

- El Sanatları Teknolojisi / Nakış 1

- Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik 14

- Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik 11

- Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 22

- Farsça 1

- Felsefe 41

- Fen Bilimleri 267

- Fizik 61

- Gemi Yapımı / Yat İnşa 1

- Gıda Teknolojisi 5

- Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri 45

- Görsel Sanatlar 175

- Grafik ve Fotoğraf / Grafik 12

- Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro 1

- Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 6

- Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 8

- Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 3

- İlköğretim Matematik 162

- İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri 47

- İngilizce 757

- İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon 1

- İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım 2

- İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 6

- Kimya / Kimya Teknolojisi 49

- Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat 13

- Kuyumculuk Teknolojisi 13

- Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model 1

- Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı 1

- Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp 29

- Matbaa / Matbaa Teknolojisi 1

- Matematik 117

- Metal Teknolojisi 20

- Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 18

- Motorlu Araçlar Teknolojisi 51

- Muhasebe ve Finansman 1

- Müzik 180

- Okul Öncesi 1.321

- Özel Eğitim 3.087

- Pazarlama ve Perakende 7

- Plastik Teknolojisi 1

- Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik 1

- Rehberlik 377

- Rusça 9

- Sağlık / Sağlık Hizmetleri 58

- Sağlık Bilgisi 15

- Seramik ve Cam Teknolojisi 2

- Sınıf Öğretmenliği 4.378

- Sosyal Bilgiler 387

- Tarım Teknolojileri/Tarım 1

- Tarih 28

- Teknoloji ve Tasarım 41

- Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 14

- Tiyatro 2

- Türk Dili ve Edebiyatı 29

- Türkçe 623

- Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik 3

- Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) 5

- Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) 1

- Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 18

- Yiyecek İçecek Hizmetleri 119