Bu yıl ilk kez uygulanacak AGS ile birlikte, öğretmen adayları KPSS yerine AGS’ye girecek ve atamalarda AGS puanının %50’si ile ÖABT puanının %50’si esas alınarak MEB-AGS puanı hesaplanacak. Peki, AGS sınav giriş belgesi açıklandı mı? AGS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?





AGS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sınavın giriş belgesi ise sınava 10 gün kala kadar önce ÖSYM'den ilan edilecek. Buna göre; AGS sınav giriş yerlerinin 30 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.

2025 AGS NE ZAMAN?

AGS sınavı 13 Temmuz'da ÖSYM tarafından uygulanacak. İlk oturum olan AGS 10.15'te başlayacak ve 110 dakika sürecek. İkinci oturum ÖABT ise 14.45'te başlayacak, süresi 90/70 dakika arasında değişecek.