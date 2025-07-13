ÖSYM’nin düzenleyeceği AGS, Milli Eğitim Akademisi’nde eğitim alacak öğretmen adayları için gerçekleştirilecek. Peki, AGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor? 2025 MEB AGS sınav süresi ne kadar?



2025 AGS NE ZAMAN?



2025 AGS sınavı, 13 Temmuz Pazar günü saat 10.15’te başlayacak; ikinci oturum olan ÖABT ise aynı gün saat 14.45’te uygulanacak.



AGS SORU SAYISI VE SÜRELER



AGS oturumu 110 dakika sürecek ve saat 12.05’te tamamlanacak. ÖABT oturumu ise ilköğretim adayları için 90 dakika sürecek ve 16.15’te sona erecek, ortaöğretim adayları için ise sınav 15.55’te bitecek. AGS’de tüm adaylara 80, ÖABT’de ise 50 soru yöneltilecek. Sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuç açıklama tarihine kadar geçerli sayılacak.



AGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



AGS sınavına giren adayların sonuçları, ÖSYM tarafından 13 Ağustos'ta duyurulacak.