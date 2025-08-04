ÖSYM sınav takvimi ile AGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, AGS sonuçları açıklandı mı? 2025 AGS ne zaman açıklanacak?

AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AGS sınav sonuçlar 13 Ağustos tarihinde açıklanacak.

AGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sonuçlar açıklandığı zaman T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

MEB AGS/ ÖABT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Temmuz tarihinde düzenlenen Akademiye Giriş Sınavı soruları ve cevap anahtarı açıklandı. Sorgulama ekranına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.