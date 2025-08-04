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AGS sonuçları açıklandı mı? 2025 AGS ne zaman açıklanacak?

AGS sonuçları açıklandı mı? 2025 AGS ne zaman açıklanacak?

4.08.2025 09:45:00
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Haber Merkezi
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AGS sonuçları açıklandı mı? 2025 AGS ne zaman açıklanacak?

Akademi Giriş Sınavı (AGS) ikinci ve son oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 13 Temmuz'da tarihinde uygulandı. Peki, AGS sonuçları açıklandı mı? 2025 AGS ne zaman açıklanacak?

ÖSYM sınav takvimi ile AGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, AGS sonuçları açıklandı mı? 2025 AGS ne zaman açıklanacak?

AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AGS sınav sonuçlar 13 Ağustos tarihinde açıklanacak.

AGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sonuçlar açıklandığı zaman T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

MEB AGS/ ÖABT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Temmuz tarihinde düzenlenen Akademiye Giriş Sınavı soruları ve cevap anahtarı açıklandı. Sorgulama ekranına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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