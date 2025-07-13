Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025 yılında uygulanacak olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının ayrıntıları belli oldu. Peki, AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB AGS sonuçları nasıl öğrenilir?



MEB AGS KAÇTA BAŞLIYOR?



MEB AGS, 13 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10.15’te başlayacak ve 110 dakika sürecek; sınav 12.05’te sona erecek. Aynı gün düzenlenecek MEB ÖABT ise saat 14.45’te başlayacak ve oturum türüne göre 90 veya 70 dakika sürecek.



AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Meb ags içeriği ne zaman açıklanacak?

MEB AGS'ye başvuran adayların sınav sonuçları, ÖSYM tarafından 13 Ağustos'ta açıklanacak.