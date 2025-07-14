ÖSYM, 13 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen oturumun soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanıp yayımlanmadığı adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, AGS soru kitapçığı yayımlandı mı? AGS ÖABT soruları ve cevapları nasıl sorgulanır?

MEB AGS/ ÖABT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLADI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Temmuz’da düzenlenen Akademiye Giriş Sınavı’nın soru kitapçığı ve cevap anahtarı, 14 Temmuz Pazartesi günü yayımlandı.

MEB AGS/ ÖABT SORU VE CEVAPLARI NASIL SORGULANIR?

ÖSYM tarafından düzenlenen AGS ve ÖABT soruları ve cevapları erişime açıldığında ÖSYM'nin resmi internet sayfası https://www.osym.gov.tr üzerinden TC kimlik no ve şifre sorgulanabilecek.