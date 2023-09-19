Aileleri okulun armalı kıyafetlerini alamayan çocuklara baskı yapılıyor

Yayınlanma: 19.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 19.09.2023 - 04:00

Derin yoksulluğun pençesindeki ailelerin çocukları eğitimsiz kalma riskiyle karşı karşıya. Dinci baskıyla kuşatılan eğitim sistemini bir de ekonomik kriz vurdu. Formasız okula giden çocuklar ya “Bir daha böyle gelirsen almayız” diye uyarılıyor ya da eve yollanıyor.

Tarlabaşı’nda yaşayan dört çocuk, üstlerinde okulun armalı giysileri olmadığı için “bir daha böyle gelmeyin” denilerek uyarıldı. Çocuklardan üçünün seyyar satıcılık yapan babası, parasızlık nedeniyle okulun armalı giysilerini alamadığı için çocuklarının rencide edildiğini anlattı. Baba, “Okul armalı kıyafet istiyorlar. Bir tişört 300 TL nasıl alayım? Çocuklar eğitimsiz mi kalsın forması yok diye? Öğretmenleri ‘böyle geleceksen bir daha gelme’ demiş. Çocuklar çok üzülmüş, utanmış. Formayı nasıl alacağım, alt-üst bir çocuk için bin lira tutuyor. Bir tişört bile alamadım” dedi.

Kayıtta IBAN verip, temizlik, su parası istediklerini belirten baba, ‘Ez az bin TL yatır, dekontu getir öyle kayıt yapacağız’ dediler. Parayı yatıramadım, A4 kâğıt aldık. ‘Parayı sonra yatıracağız’ dedik, kaydı yaptılar. Zor bela kurtulduk derken şimdi de kıyafet dayatması çıktı. Bitmiyor istekleri, bezdim ben. Bu çocuklar okulsuz, eğitimsiz mi kalsın paramız yok diye? Bakanlık gelsin teftiş etsin, baksın neler oluyor bu okullarda” ifadeleriyle isyanını dile getirdi.

3 GÜN OKULA GİDEMEDİ

Çocukları okulun formasını giymediği için müdür tarafından dersler bitmeden eve yollanan bir anne ise, “Müdür, formasız gelmeyin, öğrenci olarak gelin. Böyle gelince kim öğrenci kim değil karışıyor’ demiş çocuklara ve kovmuş okuldan. 8. sınıftaki oğlum üç gün okula gitmedi ‘Beni almazlar’ diye. Sonra hayırsever insanlar çocuklarıma forma aldı da başladılar gitmeye. Tek biz değiliz bu durumda. Forması olmadığı için okuldan yollanan çocuk çok” dedi. Çocuk, hayırseverler tarafından forma alınınca okula yeniden başlayabildi.

"YETİŞEMİYORUZ"

Tarlabaşı Dayanışma Grubu sorumlusu Mehmet Yeralan, Beyoğlu’nda 130 çocuğun kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladıklarını, yetim, öksüz çocuklara öncelik verdiklerini ama hepsine okul çantası alamadıklarını söyledi. Yeralan, “Her okulun kendi arması var. Armalı okul giysileri tek bir mağazadan alınıyor ve en az 700-800 TL tutuyor. Bir tost 40-50 TL. Beslenme sorun, kırtasiye sorun, forma sorun, çanta sorun. Sadece Tarlabaşı’nda yüzlerce aile çocuklarının okul ihtiyaçları için yardım istiyor, destek vermeye çalışıyoruz ama yetişemiyoruz” ifadelerini kullandı.

"ÖMÜR BOYU TRAVMA"

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo ise bu travmanın çocukların ömrü boyunca süreceğine dikkat çekti.

Sorunun, okul yönetiminden öte Milli Eğitim Bakanlığı’nın problemi olduğuna işaret eden Foggo, “Eğitim meselesine çocuk hakları temelli bakılmadığı sürece Türkiye’nin her yanında bu sorun yaşanıyor ve yaşanmaya devam edecek. Düşünün aşırı yoksulluk içinde yaşayan bir veli için okul, çocuğunun yoksulluktan kurtulacağı tek umut demek. Bu nedenle çocuğu okula gönderiyor ama üniforma alamadığı için çocuk okuldan geri gönderiliyor” dedi. Foggo, yoksul çocuklar arasında okul terkinin bu yıl çok olabileceği uyarısında da bulundu.