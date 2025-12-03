Akademik liseler tasfiye ediliyor, çocuklar MESEM ve imam hatiplere zorlanıyor: 23 yıldır sistematik dönüşüm

12. kalkınma planı, orta vadeli program ve 2026 Cumhurbaşkanlığı yıllık programı geçen aylarda açıklandı. Programda “yeni derslik inşaatları”, “okulların ve kurumların birleştirilmesi”, “okul türlerinin değiştirilmesi” ile “binaların takası ve ortak kullanımı” başlıkları yer aldı.

Uzmanlar, okul türlerinin değiştirilmesi ve kurumların birleştirilmesiyle “çocuk işçiliğini kurumsallaştıran” sistem olarak adlandırılan mesleki eğitim merkezinin (MESEM) ve imam hatip okullarının artacağını öne sürdü. Maarif Platformu’nun “Türk Eğitim Sistemi ve Zorunlu Eğitimin Yansımaları” çalıştay raporunda, sermayenin “erken yaşta ucuz işgücü” ihtiyacının karşılanması için okullaşma politikasının mesleki eğitim odaklı olması gerektiği vurgulanırken eğitim kurumlarının yüzde 60–70’inin meslek liselerine, MESEM’lere ve meslek ortaokullarına dönüştürülmesi öneriliyor. Eğitimci Feray Aytekin’e göre bu yaklaşım, imam hatiplerin yaygınlaştırılması hedefiyle doğrudan bağlantılı.

HEDEFTE LAİKLİK

MEB verilerine göre, 2024’e göre 2025’te fen ve Anadolu liselerinin kontenjanı 4 bin 80 azaltılırken imam hatip ve meslek liselerinin kontenjanı bin 919 arttı. Aytekin, bunun tesadüf olmadığını, her yıl tekrarlanan bir politika tercihi olduğunu ifade etti. İllerde yürütülen çalışmalarla özellikle anadolu liselerinin kapatılarak meslek liselerine, MESEM’lere ve dört yeni okul modeline dönüştürülmesinin hedeflendiğini belirten Aytekin, “sektör içi, sektöre entegre, bölge ve ihtisas” adı verilen bu dört modelin çocuk yaşta işçiliği yaygınlaştıracağını vurguladı. Aytekin, eğitimdeki dönüşümün temel hedefinin “kamusal, laik ve akademik eğitim hakkını fiilen ortadan kaldırmak” olduğunu dile getirdi.