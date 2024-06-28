Akademik yetersizlik üniversitenin faaliyet raporunda yer aldı, ‘Öğrenci çok’ dendi

Yayınlanma: 28.06.2024 - 07:14

Güncelleme: 28.06.2024 - 07:14

“Her ile en az bir üniversite” sloganıyla hareket eden AKP iktidarı döneminde açılan üniversite kadrolarındaki eksiklikler göze çarpıyor. Bu doğrultuda son verilere göre yaklaşık 216 bin nüfusu olan 2007’de kurulan Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin (ÇAKÜ) akademik yetersizlikleri dikkat çekti. Üniversitenin yayımladığı 2023 yılı faaliyet raporunda da bu eksiklik “Akademik personel sayısı azlığı nedeniyle akademik personel başına düşen öğrenci sayısının fazla olması” maddesiyle yer aldı. Aynı raporda bu duruma ilişkin öneri ve tedbir olarak “Üniversitemiz hedeflerine ulaşabilmesi için öğretim üyesi sayıları da artırılmalıdır” dendi.

Üniversitenin resmi sitesinde yer alan senato üyeleri listesine göre rektör yardımcısı olarak görev yapan Yavuz Demirel İktisadi ve İdari Bilimler fakültesinin (İİBF) dekanlığını yapıyor. Bir diğer rektör yardımcısı Hüseyin Odabaş ise Hukuk fakültesinin dekan vekili.

PROFESÖR YOK

Alanı bilgi ve belge yönetimi olan Odabaş’ın kariyerinde hukuk eğitimi yer almıyor. Üniversitenin kadrosunda profesör ve doçent bulunmayan hukuk fakültesi, 2019’da Resmi gazetede yayımlanan cumhurbaşkanı kararı ile kuruldu. Sanat, tasarım ve mimarlık fakültesi için de benzer bir durum bulunuyor. Fakülte bünyesinde bulunan sekiz bölümden yalnızca iki tanesinde birer profesör bulunuyor. Fakültenin dekanlığını ise yine bir rektör yardımcısı olan İbrahim Çiftçi yapıyor.



TÜGVA'YA TEŞEKKÜR ETTI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararı ile ÇAKÜ’nün rektörlüğüne atanan Harun Çiftçi aynı zamanda fen fakültesinin dekan vekilliğini sürdürüyor. Çiftçi, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) programına katıldı. Burada konuşan Çiftçi, “geleceğin yeniden ihya ve inşasında büyük rol oynayacak gençlerin yetiştirilmesine yaptıkları hizmet ve katkılardan dolayı” TÜGVA’ya teşekkür etti.

