Alarko Carrier, Ödemiş Balabanlı İlkokulu’nun Havasını Değiştirdi

Yayınlanma: 09.10.2024 - 12:18

Güncelleme: 09.10.2024 - 12:18

Alarko Carrier, iklimlendirme alanındaki uzmanlığını bir iyilik projesine dönüştürmeye ve “Okulların Havası Değişiyor” mottosuyla öğrencilere konforlu sınıflar oluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Midyat Çaldere İlkokulu’nda başlayan proje, bu yıl da İzmir’in Ödemiş ilçesindeki Balabanlı İlkokulu’na taşındı. Bugüne kadar kömür sobasıyla ısınan Balabanlı Köyü’nün ilkokuluna; ısı pompası, ısı geri kazanım cihazı, fancoil, hava temizleme cihazı, sirkülasyon pompası ve fotovoltaik panelden oluşan karbon nötr ileri teknoloji bir sistem kuruldu. Sınıflardaki ısıtma ve soğutma ihtiyacının ısı pompası teknolojisiyle giderileceği okul, bundan böyle kendi elektriğini de yenilenebilir bir sistemle üretecek. Bu sistemle okulun kömür, odun, çıra ve elektrik masrafı olmayacak, temizlik maliyetleri düşecek; böylelikle kamu yararına yıllık 400 bin TL tasarruf elde edebileceği öngörülüyor. İklimlendirmenin, çocukların gelişimi ve eğitim yaşamı üzerindeki etkilerine dikkat çekmek ve eğitimi desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje için 20 Eylül’de İzmir’de bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan Ödemiş Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Turan Yüzük ve Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan, projenin detayları ve hava kalitesinin çocukların eğitim yaşamı üzerindeki etkileri hakkında bilgi verdi. Okuldaki törene Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan ve Ödemiş Jandarma Komutanı Binbaşı Cihan Gültekin de katıldı. Hava kalitesine en duyarlı gruplardan biri okul çağındaki çocuklar

HAVA KALİTESİNE EN DUYARLI GRUPLARDAN BİRİ OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLAR

Uzun yıllardır çevre dostu, dünyanın geleceğini gözeten ve gelecek kuşakların yarınlarını pozitif yönde etkileyecek teknoloji üretimini desteklediklerini söyleyen Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan, proje hakkında şunları aktardı: “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verileri, dünya nüfusunun neredeyse tamamının DSÖ kılavuz limitlerini aşan ve yüksek düzeyde kirletici içeren havayı soluduğunu gösteriyor. ABD Çevre Koruma Ajansı (Environmental Protection Agency-EPA) Bilim Danışma Kurulu tarafından gerçekleştirilen karşılaştırmalı risk çalışmalarında, iç ortam hava kirliliği de halk sağlığına yönelik ilk beş çevresel risk arasında yer alıyor. İç ortam hava kalitesine en duyarlı grupların başında ise okul çağındaki çocuklar geliyor. Pek çok ülkede yapılan akademik çalışmalar, çocukların günlük hayatlarının büyük bir kısmını geçirdikleri okullardaki iç ortam hava kalitesinin çocukların sağlığı ve akademik performansını doğrudan etkilediğini gösteriyor. Pencerelerin ve kapının kapalı olduğu bir sınıfta, 40 dakika süren dersler boyunca karbondioksit seviyesi en üst seviyeye çıkıyor. Özellikle ilk 20- 30 dakika sonrası dikkat dağınıklığı ve verimin düşmesi, ortamdaki temiz havanın azalmasından da kaynaklanabiliyor. Belçika’da yapılan bir çalışmaya göre, sınıflarda karbondioksit (CO2) konsantrasyonunun 1000 ppm'den fazla olması devamsızlığı yüzde 10 ile yüzde 20 arasında artırıyor. Uluslararası yapılan araştırmalar, ideal iklimlendirmenin sağlanmış olduğu okullarda akademik başarının, diğer yerlere göre yüzde 15 daha fazla olduğunu gösteriyor. Yine araştırmalara göre temiz havada büyüyen çocuklar, fiziksel ve zihinsel açıdan daha güçlü oluyor. Ayrıca kötü hava, alerjileri de tetikleyebiliyor. Bu da çocuğun daha sık hasta olmasına sebep oluyor. Biz de Okulların Havası Değişiyor projemiz ile bir yandan çocukların eğitimlerini desteklemeyi, diğer yandan ise iklimlendirmenin çocukların gelişimine ve eğitim yaşamı üzerindeki etkilerine dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Bu konuda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla projemizi geçen yıl başlatmıştık. Projemiz kapsamında kömür sobası kullanılan okulumuza; ısıtma, soğutma ve iç ortam hava kalitesi ihtiyaçlarına yönelik olarak son teknoloji bir sistem kurduk. Tamamı kendi markamız olan cihazları kullandığımız ve bu yılın Temmuz ayında başlattığımız çalışmalarımızı Eylül ayı itibarıyla tamamladık.”

BALABANLI İLKOKULU KENDİ ELEKTİRİĞİNİ ÜRETECEK

Balabanlı İlkokulu’nda çevre dostu bir iklimlendirme sistemi oluşturduklarını ifade eden Akan, okula ısı pompasının yanı sıra ısı geri kazanım cihazı, fancoil, hava temizleme cihazı, sirkülasyon pompası ve fotovoltaik panellerin kurulduğunu söyleyerek “Okulun iklimlendirmesinde köklü bir değişim yaratan projenin en önemli bileşenlerinden biri ise fotovoltaik paneller. Günümüzün en önemli temiz enerji kaynağı güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren bu teknoloji sayesinde Balabanlı İlkokulu artık kendi elektriğini üretir hale geldi. Fotovoltaik paneller ile, okulda kurulu olan iklimlendirme sisteminin yanı sıra diğer elektrikli cihazların elektrik tüketimi de karşılanacak” dedi. Ödemiş Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Turan Yüzük de toplantıda eğitime katkılarından dolayı Alarko Carrier’a teşekkür ederek, plaket takdim etti. Yüzük, “İçinde bulunduğumuz bu toplumun yaşadığı sorunlara farkındalık yaratmak çok önemli. Bize sürdürülebilir bir gelecek için umut veren Alarko Carrier’a teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız. Bugün çok güzel bir sosyal sorumluluk projesi için buradayız, umarız bu proje herkese örnek olur” diye konuştu.

TEMİZ HAVA HERKESİN HAKKI

“Temiz Hava Herkesin Hakkı” diyerek yola çıkan Alarko Carrier’ın kurduğu yeni sistemde, okulun temel ısınma ve soğutma ihtiyacı bundan böyle, geleceğin ürünü olarak gösterilen ve çevre dostu bir teknoloji sunan ısı pompası ile karşılanacak. Isı pompası ile aynı zamanda kullanım sıcak suyu da karşılanabilecek. Fosil yakıt tüketmeyen ve çevreye duyarlı bir çözüm sunan ısı pompası ile çok daha konforlu bir iklimlendirme sağlanmış olacak. Sınıflara yerleştirilen fancoil’ler, ısı pompasının ürettiği sıcak veya soğuk suyu kendi içinden geçirerek iç havayı ihtiyaca göre ısıtacak veya soğutacak. Böylece, çocukların eğitim gördüğü sınıflar yazın serin, kışın sıcak olacak. Sınıflardaki taze hava ihtiyacını ise ısı geri kazanım cihazları sağlayacak. Böylece taze hava, mahalden alınan CO2 (karbondioksit) miktarına göre ayarlanarak kontrol edilecek. Bununla birlikte her sınıfa, içerideki havayı altı kademeli filtrelerden geçirerek temizleyen, hepa filtreli hava temizleme cihazları yerleştirildi. Böylece öğrencilerin mikroorganizmalardan arındırılmış, sağlıklı ve bulaşıcılığa izin vermeyen bir ortamda eğitim görmesi sağlandı. Tüm okulun elektrik ihtiyacının karşılanması için fotovoltaik panellerin (PV) kurulumu yapıldı. Bu sayede daha önce kömür sobası ile ısınan Balabanlı İlkokulu’nda yıllık kömür masrafı, zahmeti ve kirliliği olmayacak. Konforlu ve sağlıklı bir iklimlendirme sistemi olan fotovoltaik paneller (PV), hiçbir elektrik masrafı olmadan kullanılacak.