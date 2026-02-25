Cumhuriyet Gazetesi Logo
ALES 1,2,3 başvuruları ne zaman başlıyor? ALES sınav tarihleri...

25.02.2026 12:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
2026 yılının ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sınav takvimi merak ediliyor. Peki, ALES 1,2,3 başvuruları ne zaman başlıyor? ALES sınav tarihleri...

ÖSYM tarafından her yıl üç kez yapılan ALES sınavının 2026 takvimi açıklandı. Peki, ALES 1,2,3 başvuruları ne zaman başlıyor? ALES sınav tarihleri...

ALES-1 BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

2026 ALES/1 sınavı 10 Mayıs Pazar günü yapılacak. Başvurular 25 Mart- 2 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.

ALES-2 BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

2026 ALES/2 sınavı 26 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. Başvurular 10 Haziran – 18 Haziran 2026 tarihleri arasında tamamlanacak.

ALES-3 BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

2026 ALES/3 sınavı 29 Kasım tarihinde yapılacak. Başvurular 7 Ekim –15 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak.

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

  • ALES/1 sınavı 5 Haziran 2026,
  • ALES/2 sınavı 14 Ağustos 2026,
  • ALES/3 sınavı sonuçları 17 Aralık 2026 tarihinde açıklanacak.
