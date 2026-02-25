ÖSYM tarafından her yıl üç kez yapılan ALES sınavının 2026 takvimi açıklandı. Peki, ALES 1,2,3 başvuruları ne zaman başlıyor? ALES sınav tarihleri...

ALES-1 BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

2026 ALES/1 sınavı 10 Mayıs Pazar günü yapılacak. Başvurular 25 Mart- 2 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.

ALES-2 BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

2026 ALES/2 sınavı 26 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. Başvurular 10 Haziran – 18 Haziran 2026 tarihleri arasında tamamlanacak.

ALES-3 BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

2026 ALES/3 sınavı 29 Kasım tarihinde yapılacak. Başvurular 7 Ekim –15 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak.

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?