2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES/2) ikinci oturumu için geri sayım başladı. Peki, ALES/2 ne zaman yapılacak? ALES/2 sınav yerleri açıklandı mı?

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 ALES takvimine göre bu yılın ikinci ALES sınavı için tarih belli oldu.

Buna göre; ALES/2 sınavı 6 Temmuz 2025'te gerçekleşecek. ALES/2 sonuçları 25 Temmuz günü erişime açılacak.

ALES/2 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ALES/2 sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. ALES/2 sınav yerlerinin, https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden sınavdan 10 gün önceye kadar adaylara sunulması bekleniyor.

ALES/3 BAŞVURU TAKVİMİ

ALES/3 başvuruları da 7-14 Ekim tarihlerinde alınacak. Sınav uygulaması 23 Ekim'de olacak ve sonuçlar da 12 Aralık'ta açıklanacak.